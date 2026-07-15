Vollsperrung nach Unfall im Erzgebirge

Aue-Bad Schlema - Nach einem Unfall in Aue-Bad Schlema ( Erzgebirge ) musste am Mittwochabend die Auer Talstraße in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Auf der Auer Talstraße kam es zum Crash. Ein Seat und ein Mercedes knallten zusammen. © Niko Mutschmann

Gegen 17.30 Uhr krachten hier aus noch ungeklärter Ursache ein Seat und ein Mercedes zusammen.

Bei dem Unfall wurden nach ersten Angaben vom Unfallort zwei Personen verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und dann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Bad Schlema war vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern, die Fahrzeugbatterien abzuklemmen und auslaufende Betriebsstoffe zu binden. Ein Umweltservice reinigte anschließend die Fahrbahn.

Die Auer Talstraße musste zwischen Bad Schlema und Aue aufgrund des Einsatzes und der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden.