Weil Ford-Fahrer sie übersehen hat: 16-jährige Moped-Fahrerin schwer verletzt

Laußig - Eine 16-Jährige wurde am Dienstagnachmittag schwer verletzt, als ein Ford Edge mit ihr kollidierte.

Die 16-Jährige stürzte schwer. (Symbolbild) © 123RF/osobystist

Ein 62-Jähriger war gegen 16.10 Uhr mit seinem Auto auf der Straße der Bodenreform in Laußig (Landkreis Nordsachsen) unterwegs. Das teilte Polizeisprecher Paul Engelmann am Mittwochvormittag mit.

An der Kreuzung Straße der Bodenreform/Landstraße (S11) wollte er die Straße überqueren, übersah dabei aber eine 16-Jährige auf einer Simson, die Vorfahrt hatte.

Der Ford krachte in das Moped und die Teenagerin. Sie stürzte und verletzte sich schwer.

Die 16-Jährige musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.