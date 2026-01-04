 33.667

Unfall im Erzgebirge: Audi-Fahrer gerät ins Schleudern und stirbt im Krankenhaus

Auf der S258 bei Zwönitz ist es am Samstag gegen 17 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Mann (†43) verstarb.

Von Claudia Ziems

Zwönitz - Bei einem schweren Crash auf der S258 bei Zwönitz (Erzgebirge) hat ein Mann (†43) am Samstag sein Leben verloren.

Der Fahrer des Audi verstarb nach dem Unfall in der Klinik.  © Bernd März

Der Audi-Fahrer war gegen 16.40 Uhr auf der S258 in Richtung Elterlein unterwegs.

Auf winterglatter Fahrbahn geriet das Auto ins Schleudern, drehte sich und krachte auf der Gegenfahrbahn gegen zwei weitere Fahrzeuge - einen VW und einen Suzuki.

Der Suzuki (Fahrer: 72) landete auf einer Leitplanke, der VW (Fahrerin: 47) kam neben der Fahrbahn zum Stehen.

Der 47-Jährige und die 72-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 43-jährige Audi-Fahrer und seine Beifahrerin (31) wurden schwerst verletzt in eine Klinik gebracht. Der 43-Jährige erlag dort seinen Verletzungen, bestätigte die Polizei gegenüber TAG24.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren an der Unfallstelle.  © Bernd März
Ein Suzuki landete auf einer Leitplanke.  © Bernd März

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Staatsstraße war bis 23 Uhr voll gesperrt.

Erstmeldung: 3. Januar, 19.22 Uhr, zuletzt aktualisiert: 4. Januar, 9.16 Uhr

