Frontalcrash sorgt für Stau im Erzgebirge

Aue - Eine Vollsperrung im Berufsverkehr sorgt für kilometerlangen Stau im Erzgebirge !

Beide Autos waren nach dem Unfall stark beschädigt. © Niko Mutschmann

Am Dienstagmorgen gegen 5.50 Uhr krachten in Aue an der Kreuzung Schneeberger Straße und Goethestraße zwei VW zusammen.

Wie Einsatzleiter Frank Georgi von der Feuerwehr Aue mitteilte, wurden beide Fahrer bei dem Zusammenstoß verletzt.

Sie wurden noch an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wollte der 27-jährige Kleintransporter-Fahrer von der Goethestraße nach links auf die Schneeberger Straße in Richtung Postplatz abbiegen.

Dabei krachte er gegen den VW einer 39-Jährigen, die von der Schneeberger Straße in Richtung Auerhammer Straße unterwegs war.