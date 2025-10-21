Frontalcrash sorgt für Stau im Erzgebirge
Aue - Eine Vollsperrung im Berufsverkehr sorgt für kilometerlangen Stau im Erzgebirge!
Am Dienstagmorgen gegen 5.50 Uhr krachten in Aue an der Kreuzung Schneeberger Straße und Goethestraße zwei VW zusammen.
Wie Einsatzleiter Frank Georgi von der Feuerwehr Aue mitteilte, wurden beide Fahrer bei dem Zusammenstoß verletzt.
Sie wurden noch an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wollte der 27-jährige Kleintransporter-Fahrer von der Goethestraße nach links auf die Schneeberger Straße in Richtung Postplatz abbiegen.
Dabei krachte er gegen den VW einer 39-Jährigen, die von der Schneeberger Straße in Richtung Auerhammer Straße unterwegs war.
Stau mitten im Berufsverkehr
Die B101 musste zwischen dem Rathaus und der Kreuzung am Hotel "Blauer Engel" voll gesperrt werden. Dadurch kam es mitten im Berufsverkehr zu einem kilometerlangen Stau.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich Polizeiangaben zufolge auf etwa 30.000 Euro.
Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, band auslaufende Betriebsmittel, klemmte Batterien ab und stellte den Brandschutz sicher.
Erstmeldung: 21. Oktober, 9 Uhr; letzte Aktualisierung: 9.45 Uhr
Titelfoto: Niko Mutschmann