Fahrbahn gesperrt: Unfall sorgt für Stau auf A72

Penig - Ein schwerer Unfall sorgt am Montagabend auf der A72 bei Penig (Landkreis Mittelsachsen ) für Stau. Die Fahrbahn in Richtung Chemnitz ist gesperrt.

Auf der A72 bei Penig hat es am späten Montagnachmittag einen schweren Unfall gegeben. (Symbolbild) © dpa/Monika Skolimowska

Der Unfall ist zwischen den Anschlussstellen Rochlitz und Penig passiert. Mehrere Krankenwagen und ein Helikopter sind an der Unfallstelle im Einsatz.

Einzelheiten zu dem Unfall selbst liegen noch nicht vor. Aber der Verkehr staut sich bereits auf mehrere Kilometer.