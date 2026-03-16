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Fahrbahn gesperrt: Unfall sorgt für Stau auf A72
Penig - Ein schwerer Unfall sorgt am Montagabend auf der A72 bei Penig (Landkreis Mittelsachsen) für Stau. Die Fahrbahn in Richtung Chemnitz ist gesperrt.
Der Unfall ist zwischen den Anschlussstellen Rochlitz und Penig passiert. Mehrere Krankenwagen und ein Helikopter sind an der Unfallstelle im Einsatz.
Einzelheiten zu dem Unfall selbst liegen noch nicht vor. Aber der Verkehr staut sich bereits auf mehrere Kilometer.
Laut Polizei ist die Richtungsfahrbahn gesperrt. Die letzte freie Abfahrt sei Rochlitz, allerdings staut sich der Verkehr bereits vor der Anschlussstelle.
Titelfoto: dpa/Monika Skolimowska