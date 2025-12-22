Seat kracht gegen Baum und Mast: Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Sachsen

Bei einem Unfall in Waldheim sind am Sonntagabend zwei Menschen schwer verletzt worden.

Von Claudia Ziems

Waldheim - Bei einem Unfall in Waldheim (Landkreis Mittelsachsen) sind am Sonntagabend zwei Menschen schwer verletzt worden.

Der Seat-Fahrer krachte gegen einen Baum und einen Mast.
Der Seat-Fahrer krachte gegen einen Baum und einen Mast.  © EHL Media/Dietmar Thomas

Ein Seat-Fahrer (48) war auf der Unteren Talstraße/S32 in Richtung Waldheim unterwegs.

Laut Polizei geriet der Seat dann ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum und einen Holzmast, der dabei zerstört wurde.

Der 48-jährige Fahrer und sein Beifahrer (34) wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Geflügelpest wütet in Sachsen: Neuer Fall bekannt
Sachsen Geflügelpest wütet in Sachsen: Neuer Fall bekannt

Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 15.000 Euro.

Fahrer und Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt.
Fahrer und Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt.  © EHL Media/Dietmar Thomas

"Bei dem Seat-Fahrer besteht zudem der Verdacht, dass er das Fahrzeug alkoholisiert und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine", teilte die Polizei weiter mit.

Der Pole musste zur Blutentnahme und bekam eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Titelfoto: EHL Media/Dietmar Thomas

Mehr zum Thema Sachsen Unfall: