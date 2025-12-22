Seat kracht gegen Baum und Mast: Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Sachsen

Waldheim - Bei einem Unfall in Waldheim (Landkreis Mittelsachsen) sind am Sonntagabend zwei Menschen schwer verletzt worden.

Der Seat-Fahrer krachte gegen einen Baum und einen Mast. © EHL Media/Dietmar Thomas

Ein Seat-Fahrer (48) war auf der Unteren Talstraße/S32 in Richtung Waldheim unterwegs.

Laut Polizei geriet der Seat dann ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum und einen Holzmast, der dabei zerstört wurde.

Der 48-jährige Fahrer und sein Beifahrer (34) wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 15.000 Euro.

