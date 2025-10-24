Auto prallt gegen Baum und überschlägt sich: Fahrerin (20) im Krankenhaus

Wittichenau - Bei einem schweren Verkehrsunfall nördlich von Bautzen überschlug sich eine 20-jährige Fahrerin mit ihrem Auto.

Kameraden der Feuerwehr inspizierten das Unfallauto. © xcitepress/Andre Klimann

Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall am Donnerstagabend gegen 20 Uhr zwischen Kotten und Cunnewitz.

Bei Wittichenau war eine junge Frau unterwegs, als das Fahrzeug aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam.



Das Auto prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Die Fahrerin konnte sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst aus dem Wagen befreien.

Da die 20-Jährige bei dem Unfall verletzt wurde, musste sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 6000 Euro.