Autos, Motorrad und Linienbus: Schwerer Unfall mit mehreren Fahrzeugen
Jesau (Kamenz) - Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Hans-Grade-Straße (S94) im Kamenzer Ortsteil Jesau löste am Samstagabend einen Rettungseinsatz aus. Mehrere Verkehrsteilnehmer waren an dem tragischen Vorfall beteiligt.
Wie die Görlitzer Polizeidirektion mitteilte, geriet eine aus Richtung Burkau kommende Audi-Fahrerin (52) gegen 17 Uhr auf die Gegenfahrbahn.
Zunächst touchierte sie einen entgegenkommenden Linienbus (Fahrer: 65), bevor sie kurz darauf frontal mit dem VW einer 59-Jährigen kollidierte.
Ein Motorradfahrer (65), der hinter dem VW unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und wurde durch die Wucht des Unfalls zwischen dem beschädigten Auto und einer Leitplanke eingeklemmt.
Sowohl die Audi-Fahrerin als auch ihr 60-jähriger Beifahrer erlitten bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen - Rettungshubschrauber brachten sie in Krankenhäuser.
Die VW-Fahrerin zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Der Busfahrer und der Motorradfahrer kamen nach ersten Erkenntnissen mit dem Schrecken davon.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro
Für die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen musste die S94 im Bereich der Unfallstelle für fünf Stunden vollständig gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.
Weshalb die 52-jährige Audi-Fahrerin in die Gegenspur geriet, ist derzeit noch unklar.
Der Verkehrsunfalldienst hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen.
Titelfoto: xcitepress/kevin hannemann