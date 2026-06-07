Autos, Motorrad und Linienbus: Schwerer Unfall mit mehreren Fahrzeugen

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Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Hans-Grade-Straße (S94) im Kamenzer Ortsteil Jesau löste am Samstagabend einen Rettungseinsatz aus.

Von Jennifer Schneider

Jesau (Kamenz) - Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Hans-Grade-Straße (S94) im Kamenzer Ortsteil Jesau löste am Samstagabend einen Rettungseinsatz aus. Mehrere Verkehrsteilnehmer waren an dem tragischen Vorfall beteiligt.

In Jesau bei Kamenz kam es am Samstag gegen 17 Uhr zu einem schweren Zusammenstoß.
In Jesau bei Kamenz kam es am Samstag gegen 17 Uhr zu einem schweren Zusammenstoß.  © xcitepress/kevin hannemann

Wie die Görlitzer Polizeidirektion mitteilte, geriet eine aus Richtung Burkau kommende Audi-Fahrerin (52) gegen 17 Uhr auf die Gegenfahrbahn.

Zunächst touchierte sie einen entgegenkommenden Linienbus (Fahrer: 65), bevor sie kurz darauf frontal mit dem VW einer 59-Jährigen kollidierte.

Ein Motorradfahrer (65), der hinter dem VW unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und wurde durch die Wucht des Unfalls zwischen dem beschädigten Auto und einer Leitplanke eingeklemmt.

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Sowohl die Audi-Fahrerin als auch ihr 60-jähriger Beifahrer erlitten bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen - Rettungshubschrauber brachten sie in Krankenhäuser.

Die VW-Fahrerin zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Der Busfahrer und der Motorradfahrer kamen nach ersten Erkenntnissen mit dem Schrecken davon.

Insgesamt waren zwei Autos, ein Linienbus sowie ein Motorrad in den Unfall verwickelt.
Insgesamt waren zwei Autos, ein Linienbus sowie ein Motorrad in den Unfall verwickelt.  © xcitepress/kevin hannemann
Der 65-jährige Motorradfahrer wurde zwischen dem VW und einer Leitplanke eingeklemmt.
Der 65-jährige Motorradfahrer wurde zwischen dem VW und einer Leitplanke eingeklemmt.  © xcitepress/kevin hannemann

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro

Bei dem Zusammenstoß entstand ein gewaltiger Schaden an den Fahrzeugen.
Bei dem Zusammenstoß entstand ein gewaltiger Schaden an den Fahrzeugen.  © xcitepress/kevin hannemann

Für die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen musste die S94 im Bereich der Unfallstelle für fünf Stunden vollständig gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Weshalb die 52-jährige Audi-Fahrerin in die Gegenspur geriet, ist derzeit noch unklar.

Der Verkehrsunfalldienst hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen.

Titelfoto: xcitepress/kevin hannemann

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