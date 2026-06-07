Autos, Motorrad und Linienbus: Schwerer Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Jesau (Kamenz) - Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Hans-Grade-Straße (S94) im Kamenzer Ortsteil Jesau löste am Samstagabend einen Rettungseinsatz aus. Mehrere Verkehrsteilnehmer waren an dem tragischen Vorfall beteiligt.

In Jesau bei Kamenz kam es am Samstag gegen 17 Uhr zu einem schweren Zusammenstoß. © xcitepress/kevin hannemann

Wie die Görlitzer Polizeidirektion mitteilte, geriet eine aus Richtung Burkau kommende Audi-Fahrerin (52) gegen 17 Uhr auf die Gegenfahrbahn.

Zunächst touchierte sie einen entgegenkommenden Linienbus (Fahrer: 65), bevor sie kurz darauf frontal mit dem VW einer 59-Jährigen kollidierte.

Ein Motorradfahrer (65), der hinter dem VW unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und wurde durch die Wucht des Unfalls zwischen dem beschädigten Auto und einer Leitplanke eingeklemmt.

Sowohl die Audi-Fahrerin als auch ihr 60-jähriger Beifahrer erlitten bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen - Rettungshubschrauber brachten sie in Krankenhäuser.

Die VW-Fahrerin zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Der Busfahrer und der Motorradfahrer kamen nach ersten Erkenntnissen mit dem Schrecken davon.