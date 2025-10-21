Baum-Crash im Vogtland: Landstraße stundenlang dicht, mehrere Verletzte

Auf einer Landstraße bei Plauen (Vogtland) krachte es am Dienstag: Ein VW kollidierte mit zwei Bäumen. Mehrere Insassen wurden verletzt.

Von Julian Winkler

Plauen - Schwerer Crash am Dienstagnachmittag bei Plauen (Vogtland): Ein VW kam auf einer schmalen Landstraße von der Fahrbahn ab und knallte gegen zwei Bäume. Mehrere Insassen wurden verletzt, die Straße war stundenlang gesperrt.

Der VW wurde durch den Unfall völlig zerstört - Airbags sprangen auf, die Karosserie war total zusammengedrückt. © Mike Müller Laut Polizei geschah der Baum-Crash gegen 16.15 Uhr auf der Straße "An der Lohe". Ein VW-Fahrer (28) war auf der engen Straße in Richtung Stöckigt (Stadtteil von Plauen) unterwegs. Autofahrer sind auf dieser Strecke besonders gefordert - hier heißt es: runter vom Gas! Denn die Fahrbahn ist so schmal, dass zwei Autos nur an den Haltebuchten aneinander vorbeifahren können. Zudem ist die Strecke kurvenreich.



Das wurde auch dem VW-Fahrer zum Verhängnis. Laut Polizeiangaben kam er in einer Linkskurve von der Straße ab, streifte einen Baum und prallte rund 20 Meter weiter gegen einen weiteren Baum.



Der Crash war so heftig, dass die Airbags im Wagen aufsprangen, zudem wurde der VW massiv zusammengerückt.



Nach heftigem Baum-Crash: Straße drei Stunden lang gesperrt