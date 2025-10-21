Baum-Crash im Vogtland: Landstraße stundenlang dicht, mehrere Verletzte
Plauen - Schwerer Crash am Dienstagnachmittag bei Plauen (Vogtland): Ein VW kam auf einer schmalen Landstraße von der Fahrbahn ab und knallte gegen zwei Bäume. Mehrere Insassen wurden verletzt, die Straße war stundenlang gesperrt.
Laut Polizei geschah der Baum-Crash gegen 16.15 Uhr auf der Straße "An der Lohe". Ein VW-Fahrer (28) war auf der engen Straße in Richtung Stöckigt (Stadtteil von Plauen) unterwegs.
Autofahrer sind auf dieser Strecke besonders gefordert - hier heißt es: runter vom Gas! Denn die Fahrbahn ist so schmal, dass zwei Autos nur an den Haltebuchten aneinander vorbeifahren können. Zudem ist die Strecke kurvenreich.
Das wurde auch dem VW-Fahrer zum Verhängnis. Laut Polizeiangaben kam er in einer Linkskurve von der Straße ab, streifte einen Baum und prallte rund 20 Meter weiter gegen einen weiteren Baum.
Der Crash war so heftig, dass die Airbags im Wagen aufsprangen, zudem wurde der VW massiv zusammengerückt.
Nach heftigem Baum-Crash: Straße drei Stunden lang gesperrt
Schnell rückten Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr an. Die Straße musste komplett gesperrt werden.
Zunächst kümmerten sich die Einsatzkräfte um die Insassen: Drei von ihnen konnten sich selbst befreien, eine vierte Person war auf der Rücksitzbank eingeklemmt und musste herausgeschnitten werden.
Laut bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden drei Insassen schwer und eine Person leicht verletzt.
Insgesamt waren 34 Einsatzkräfte vor Ort. Die Straße war für etwa drei Stunden gesperrt, konnte gegen 19.15 Uhr wieder freigegeben werden.
Laut Polizei entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro. Wie es zum Unfall kommen konnte, muss nun ermittelt werden.
Titelfoto: Mike Müller