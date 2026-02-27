Beim Überholversuch: Auto kracht frontal mit Toyota zusammen
Markranstädt - Beim Überholversuch krachte ein Toyota-Fahrer am frühen Freitagmorgen auf der B186 frontal mit einem Lkw zusammen.
Der Mann war gegen 6.36 Uhr zwischen dem Schkeuditzer Ortsteil Dölzig und dem zu Markranstädt gehörenden Priesteblich unterwegs, bestätigte Polizeisprecher Moritz Peters auf TAG24-Anfrage.
Bei dem Versuch zu überholen, knallte das Auto frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen.
Der Fahrer wurde dabei mit schwersten Verletzungen in seinem Toyota eingeklemmt.
Laut Informationen vom Unfallort befreite die Feuerwehr den Mann, musste dafür die Tür und das Lenkrad entfernen.
Die B186 ist seit mehreren Stunden beidseitig voll gesperrt. Wenn möglich, umfahrt das Gebiet um den Unfall am besten weiträumig.
Titelfoto: Montage: Michael Strohmeyer ; EHL Media/Erik-Holm Langhof