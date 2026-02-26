Kleintransporter rammt Renault im Gegenverkehr: Zwei Verletzte nach böser Kollision

Wilsdruff - Bei einem heftigen Unfall nahe Wilsdruff wurden zwei Insassen eines Renault am Donnerstagvormittag teilweise schwer verletzt.

Zwischen den Ortschaften Braunsdorf und Kleinopitz hat es am Donnerstagvormittag böse gekracht. © Roland Halkasch

Gegen 11.25 Uhr war der Fahrer (62) eines Mercedes Vito auf der Straße der MTS in Richtung Braunsdorf unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Nachmittag erklärte.

Dabei kam es zur Kollision mit einer entgegenkommenden Renault-Fahrerin (82).

Infolge des Unfalls wurde die 82-Jährige schwer verletzt. Ihr Beifahrer (89) erlitt leichte Verletzungen.

Zurück blieb ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Die Straße musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden.