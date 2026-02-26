Opel-Fahrerin prallt gegen Verkehrsschild und überschlägt sich

In Rodewisch ist eine Opel-Fahrerin am Mittwoch auf der B169 gegen das Ortseingangsschild geprallt. Der Opel hat sich überschlagen und die Frau wurde verletzt.

Von Victoria Winkel

Rodewisch - Eine Opel-Fahrerin (83) wurde am Mittwoch bei einem Unfall in Rodewisch (Vogtlandkreis) verletzt.

Die 83-Jährige hatte Glück im Unglück, sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (Symbolbild)  © dpa/Lino Mirgeler

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die 83-Jährige gegen 15.40 Uhr auf der B169 unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang kam sie mit ihrem Opel nach rechts von der Straße ab und stieß gegen das Ortseingangsschild.

Der Aufprall war so heftig, dass sich das Fahrzeug überschlug. "Der Opel blieb auf dem Dach liegen", so eine Polizeisprecherin.

Die 83-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

An dem Opel entstand Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

Die Bundesstraße musste für Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.

