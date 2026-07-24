Biker-Crash im Erzgebirge: Zwei Personen verletzt

Schneeberg - Schwerer Unfall am Freitagnachmittag im Erzgebirge !

Die Bundesstraße musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. © Niko Mutschmann

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, krachten gegen 15.30 Uhr auf der B169 (Hundshübler Straße) bei Schneeberg zwei Motorradfahrer zusammen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge waren die beiden in Richtung Hundshübel unterwegs. Wie es zu der Kollision kam, ist derzeit noch nicht bekannt.

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bundesstraße musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Ist mittlerweile aber wieder frei.

Neben dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Schneeberg vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und die auslaufenden Betriebsmittel zu binden.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen zunächst keine Informationen vor.