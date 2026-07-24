Opel kollidiert in der Lausitz mit Motorrad: Biker schwer verletzt

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In Ostsachsen ist es nahe Lauta zu einem schweren Unfall gekommen: Eine Opel-Fahrerin kollidierte dort mit einem Motorradfahrer auf der B96 an einer Kreuzung.

Von Holger Köhler-Kaeß

Lauta - In Ostsachsen ist es nahe Lauta bei Hoyerswerda zu einem schweren Unfall gekommen: Eine Opel-Fahrerin (83) kollidierte dort mit einem Motorradfahrer (52) auf der B96 an einer Kreuzung.

Die Maschine des schwerverletzten Bikers nach dem Unfall.
Die Maschine des schwerverletzten Bikers nach dem Unfall.  © xcitepress

Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 13.40 Uhr.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die 83-jährige Opel-Fahrerin den Biker übersehen und ihm die Vorfahrt genommen.

So kam es zu dem Zusammenstoß, bei dem der 52-jährige Biker schwer verletzt wurde.

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Sachsen Unfall Bundesstraße nach Lkw-Unfall voll gesperrt

Der Mann kam entsprechend ins Krankenhaus, wie die Polizei bestätigte. Die Opel-Fahrerin blieb unverletzt.

Die Opel-Fahrerin (83) kam unverletzt aber mit einem Blechschaden davon.
Die Opel-Fahrerin (83) kam unverletzt aber mit einem Blechschaden davon.  © xcitepress

Der Sachschaden beläuft sich laut der Behörde auf etwa 15.000 Euro.

Die genauen Umstände des Unfalls müssen nun noch ermittelt werden.

Titelfoto: Bildmontage: xcitepress (2)

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