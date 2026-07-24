Opel kollidiert in der Lausitz mit Motorrad: Biker schwer verletzt
Lauta - In Ostsachsen ist es nahe Lauta bei Hoyerswerda zu einem schweren Unfall gekommen: Eine Opel-Fahrerin (83) kollidierte dort mit einem Motorradfahrer (52) auf der B96 an einer Kreuzung.
Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 13.40 Uhr.
Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die 83-jährige Opel-Fahrerin den Biker übersehen und ihm die Vorfahrt genommen.
So kam es zu dem Zusammenstoß, bei dem der 52-jährige Biker schwer verletzt wurde.
Der Mann kam entsprechend ins Krankenhaus, wie die Polizei bestätigte. Die Opel-Fahrerin blieb unverletzt.
Der Sachschaden beläuft sich laut der Behörde auf etwa 15.000 Euro.
Die genauen Umstände des Unfalls müssen nun noch ermittelt werden.
Titelfoto: Bildmontage: xcitepress (2)