Hyundai-Fahrer kracht gegen Baum und wird verletzt

Striegistal - Am Freitagvormittag wurde ein Hyundai-Fahrer (19) bei einem Unfall in Striegistal ( Mittelsachsen ) verletzt.

Der Hyundai wurde bei dem Unfall in Striegistal erheblich beschädigt. © EHL Media

Der Crash passierte im Ortsteil Etzdorf auf der Straße "Zur Höhe".

Der Hyundai war aus bislang unklarer Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht.

Der Aufprall war so heftig, dass der Baum gefällt wurde. Auch an dem Hyundai entstanden im Frontbereich erhebliche Schäden. Der entstandene Schaden liegt bei rund 12.000 Euro.

Der Fahrer wurde laut Polizei leicht verletzt.