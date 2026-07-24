Hyundai-Fahrer kracht gegen Baum und wird verletzt
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Striegistal - Am Freitagvormittag wurde ein Hyundai-Fahrer (19) bei einem Unfall in Striegistal (Mittelsachsen) verletzt.
Der Crash passierte im Ortsteil Etzdorf auf der Straße "Zur Höhe".
Der Hyundai war aus bislang unklarer Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht.
Der Aufprall war so heftig, dass der Baum gefällt wurde. Auch an dem Hyundai entstanden im Frontbereich erhebliche Schäden. Der entstandene Schaden liegt bei rund 12.000 Euro.
Der Fahrer wurde laut Polizei leicht verletzt.
Die Straße "Zur Höhe" musste für die Bergungsarbeiten voll gesperrt werden.
Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.
Titelfoto: EHL Media