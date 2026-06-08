Biker-Crash in Sachsen: Zwei 22-Jährige schwer verletzt
Eppendorf - Bei einem Biker-Unfall in Eppendorf (Landkreis Mittelsachsen) sind am Sonntagabend zwei junge Männer (22) schwer verletzt worden.
Gegen 18.20 Uhr war eine Gruppe mit vier Motorrädern auf der Borstendorfer Straße in Richtung Borstendorf unterwegs.
Ein Fahrer kam dann laut Polizei in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und blieb liegen.
Ein nachfolgender Biker konnte nicht mehr ausweichen und fuhr gegen das am Boden liegende Motorrad. Der zweite Biker kam dann ebenfalls von der Fahrbahn ab und stürzte.
Die beiden 22-Jährigen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.
Bei dem Crash entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 9000 Euro. Die Borstendorfer Straße musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.
Titelfoto: Erik Frank Hoffmann