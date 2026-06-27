Biker-Unfall in Mittelsachsen: Motorradfahrer schwer verletzt

Wechselburg - Nach einem Unfall in Sachsen am Freitagabend musste ein 18-jähriger KTM-Fahrer mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Der 18-jährige Biker zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. © EHL Media / Dietmar Thomas

Der 18-Jährige war offenbar zusammen mit einem weiteren Motorradfahrer auf der Chemnitzer Straße (B107) aus Fahrtrichtung Seebitzschen in Richtung Göpersdorf unterwegs.

Wie die Polizei mitteilte, kam er am Ende einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, geriet auf ein Getreidefeld und stürzte.

Der 18-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich Polizeiangaben zufolge auf etwa 4000 Euro.