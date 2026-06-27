Wendemanöver ging schief: Mitsubishi und MZ im Erzgebirge zusammengestoßen

Aue-Bad Schlema - Am Freitagmittag sind in Aue-Bad Schlema ( Erzgebirgskreis ) ein Mitsubishi und eine MZ kollidiert. Es gab mehrere Verletzte.

Der Unfall passierte auf der B169 in Richtung Bad Schlema. Es wurden zwei Personen verletzt. © Niko Mutschmann

Der Unfall passierte gegen 13 Uhr auf der B169/Schneeberger Straße.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war die 22-jährige Mitsubishi-Fahrerin auf der Schneeberger Straße in Richtung Stadtzentrum unterwegs.

Dort staute es sich jedoch und sie entschied sich zu wenden, um auf die entgegenkommende Fahrbahn zu gelangen.

Dabei krachte sie jedoch gegen einen 18-jährigen Motorradfahrer, der die Schneeberger Straße stadtauswärts befuhr.

Die beiden beteiligten Fahrer wurden leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand laut Polizeiangaben ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Aue vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab.