Schwerer Ast kracht in Biergarten: Zwölf Gäste bei Unglück teils schwer verletzt
Steinberg - Biergarten-Unglück im Vogtland! Am Freitagabend stürzte der schwere Ast eines Baumes in Steinberg in eine Gastwirtschaft und verletzte mehrere Menschen - einige zum Teil schwer.
Gegen 20.40 Uhr rückten zahlreiche Kräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei in die Steinbergstraße aus. Wie die Polizei bestätigte, war dort ein dicker und meterlanger Ast eines Baumes abgebrochen und auf einen Biergarten gefallen.
Dabei traf der Ast mehrere Menschen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Außenbereich der Gaststätte aufhielten und klemmte diese zum Teil auch ein.
Nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Polizei wurden vier Personen schwer verletzt, acht weitere erlitten leichte Verletzungen.
Aufgrund der vielen Verletzten wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften alarmiert. Insgesamt waren 43 Einsatzkräfte und 21 Fahrzeuge vor Ort. Auch drei Rettungshubschrauber kamen zum Einsatz.
Zudem waren fünf Notärzte, darunter auch der Leitende Notarzt, vor Ort.
Zunächst war die Lage im Biergarten sehr unübersichtlich gewesen: "Wir konnten aber relativ schnell Ordnung in die Einsatzstelle bringen, eine Verletztenablage einrichten und die Patienten strukturiert versorgen", sagte Tobias Schwarz, Organisatorischer Einsatzleiter Rettungsdienst des Rettungszweckverbandes Südwestsachsen.
Durch das schnelle Zusammenspiel habe sich rasch ein geordnetes Lagebild ergeben.
Unglück in Steinberg: Polizei ermittelt zur Ursache
Dabei hätte das Unglück deutlich schwerwiegender ausfallen können: "Wenn sich noch mehr Gäste im Biergarten aufgehalten hätten, hätte es wesentlich schlimmer werden können", erklärte Schwarz.
Der Einsatz dauerte bis etwa 23 Uhr an.
Weitere Informationen zur Ursache des Astbruchs liegen derzeit noch nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Noch unbestätigten Informationen zufolge soll der abgebrochene Ast im Inneren bereits deutlich verfault gewesen und ohne eine Außenwirkung abgebrochen sein.
Die Gaststätte bleibt bis auf Weiteres geschlossen.
Neben den zahlreichen Rettungskräften und der Polizei waren auch die Feuerwehren Steinberg und Wernesgrün im Einsatz. Sie unterstützten den Rettungsdienst und leuchteten die Einsatzstelle aus. Nur der Weg zum Einsatzort gestaltete sich als problematisch. Dieser war nur durch eine enge Straße erreichbar.
Titelfoto: Niko Mutschmann