Schwerer Ast kracht in Biergarten: Zwölf Gäste bei Unglück teils schwer verletzt

Steinberg - Biergarten-Unglück im Vogtland ! Am Freitagabend stürzte der schwere Ast eines Baumes in Steinberg in eine Gastwirtschaft und verletzte mehrere Menschen - einige zum Teil schwer.

Der meterlange Ast krachte in den Biergarten. Mehrere Personen wurden eingeklemmt. © Niko Mutschmann

Gegen 20.40 Uhr rückten zahlreiche Kräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei in die Steinbergstraße aus. Wie die Polizei bestätigte, war dort ein dicker und meterlanger Ast eines Baumes abgebrochen und auf einen Biergarten gefallen.

Dabei traf der Ast mehrere Menschen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Außenbereich der Gaststätte aufhielten und klemmte diese zum Teil auch ein.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Polizei wurden vier Personen schwer verletzt, acht weitere erlitten leichte Verletzungen.

Aufgrund der vielen Verletzten wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften alarmiert. Insgesamt waren 43 Einsatzkräfte und 21 Fahrzeuge vor Ort. Auch drei Rettungshubschrauber kamen zum Einsatz.

Zudem waren fünf Notärzte, darunter auch der Leitende Notarzt, vor Ort.

Zunächst war die Lage im Biergarten sehr unübersichtlich gewesen: "Wir konnten aber relativ schnell Ordnung in die Einsatzstelle bringen, eine Verletztenablage einrichten und die Patienten strukturiert versorgen", sagte Tobias Schwarz, Organisatorischer Einsatzleiter Rettungsdienst des Rettungszweckverbandes Südwestsachsen.

Durch das schnelle Zusammenspiel habe sich rasch ein geordnetes Lagebild ergeben.