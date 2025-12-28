Blitzeis überrascht Autofahrer: Mehrere Unfälle in Sachsen

Am Samstagabend kam es vielerorts zu Glätteunfällen - so auch im Erzgebirge und in Freiberg.

Von Sarah Fuchs

Lauter-Bernsbach - Am Samstagabend kam es vielerorts zu Glätteunfällen - so auch im Erzgebirge und in Freiberg sowie Mittweida.

Gegen 22 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Straße Teufelstein alarmiert. Wie die Polizei bestätigte, war eine 49-jährige Honda-Fahrerin aus Richtung Lauterer Straße unterwegs, als sie in einer Linkskurve aufgrund von Blitzeis die Kontrolle über ihr Auto verlor. Der Honda kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr auf den Bordstein und krachte gegen eine Markierungstafel der Wasserwerke sowie in einen Maschendrahtzaun. Anschließend überschlug sich der Honda und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 8600 Euro. Der Honda musste abgeschleppt werden.

Skoda kracht in Dacia

Auch in Freiberg mussten die Einsatzkräfte mehrfach ausrücken, wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilte. Unter anderem kam es gegen 21.15 Uhr zu einem Einsatz auf der Straße Münzbachtal. Ein 45-jähriger Skoda-Fahrer kam auf dem Kopfsteinpflaster durch das Blitzeis nach links von der Straße ab und krachte mit der Fahrerseite gegen einen abgestellten Dacia. Der Skoda-Fahrer wurde leicht am Kopf verletzt. Informationen zum entstandenen Sachschaden liegen noch nicht vor. Die Straße blieb für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt.

Bus kracht gegen Baugerüst