Blitzeis überrascht Autofahrer: Mehrere Unfälle in Sachsen
Lauter-Bernsbach - Am Samstagabend kam es vielerorts zu Glätteunfällen - so auch im Erzgebirge und in Freiberg sowie Mittweida.
Gegen 22 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Straße Teufelstein alarmiert.
Wie die Polizei bestätigte, war eine 49-jährige Honda-Fahrerin aus Richtung Lauterer Straße unterwegs, als sie in einer Linkskurve aufgrund von Blitzeis die Kontrolle über ihr Auto verlor.
Der Honda kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr auf den Bordstein und krachte gegen eine Markierungstafel der Wasserwerke sowie in einen Maschendrahtzaun. Anschließend überschlug sich der Honda und blieb auf dem Dach liegen.
Die Fahrerin blieb unverletzt.
Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 8600 Euro. Der Honda musste abgeschleppt werden.
Skoda kracht in Dacia
Auch in Freiberg mussten die Einsatzkräfte mehrfach ausrücken, wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilte. Unter anderem kam es gegen 21.15 Uhr zu einem Einsatz auf der Straße Münzbachtal.
Ein 45-jähriger Skoda-Fahrer kam auf dem Kopfsteinpflaster durch das Blitzeis nach links von der Straße ab und krachte mit der Fahrerseite gegen einen abgestellten Dacia.
Der Skoda-Fahrer wurde leicht am Kopf verletzt.
Informationen zum entstandenen Sachschaden liegen noch nicht vor.
Die Straße blieb für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt.
Bus kracht gegen Baugerüst
In Mittweida wurde das Glatteis einem Busfahrer (25) zum Verhängnis.
Wie die Polizei mitteilte, war er gegen 21 Uhr auf der Straße "Markt" unterwegs und wollte nach rechts in die Freiberger Straße abbiegen. Dabei rutschte er jedoch mit dem Linienbus auf glatter Fahrbahn und krachte gegen eine Hauswand und einem dort befindlichen Baugerüst.
Das Gerüst wurde infolgedessen teilweise aus der Verankerung gerissen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 40.000 Euro.
Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.
Zur Sicherung der Gefahrenstelle rückten am Abend dann die Feuerwehr sowie Mitarbeiter des Stadtbauhofs an. Zudem wurde ein Fachberater des Technischen Hilfswerks angefordert, der über die Standsicherheit des Gerüstes beraten sollte.
Am Sonntagmorgen wurde das einsturzgefährdete Baugerüst abgebaut. Die Straße "Markt" blieb weiterhin gesperrt.
Erstmeldung: 28. Dezember, 10 Uhr; letzte Aktualisierung: 12 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: Niko Mutschmann, Marcel Schlenkrich, EHL Media/Dietmar Thomas