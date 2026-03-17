BMW kracht in Mauer: Fahrer bei Unfall im Erzgebirge verletzt
Zschorlau - Ein schwerer Unfall hat am Dienstagabend für eine Vollsperrung auf der B283 im Erzgebirge für eine Vollsperrung gesorgt.
Der Crash passierte gegen 19.30 Uhr auf der Blauenthaler Straße/B283 beim Zschorlauer Ortsteil Albernau.
Nach ersten Informationen von der Unfallstelle wollte ein BMW-Fahrer, der in Richtung Bockau unterwegs war, offenbar einem plötzlich aufgetauchten Tier ausweichen. Dabei verlor er wohl die Kontrolle über sein Auto, kam auf die Gegenfahrbahn und knallte in eine Mauer.
Der Fahrer wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.
Die Bundesstraße musste für mehr als eine Stunde voll gesperrt werden.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest.
Titelfoto: Niko Mutschmann