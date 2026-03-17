BMW kracht in Mauer: Fahrer bei Unfall im Erzgebirge verletzt

Zschorlau - Ein schwerer Unfall hat am Dienstagabend für eine Vollsperrung auf der B283 im Erzgebirge für eine Vollsperrung gesorgt.

Der BMW wurde durch den Aufprall auf die Mauer schwer beschädigt. © Niko Mutschmann

Der Crash passierte gegen 19.30 Uhr auf der Blauenthaler Straße/B283 beim Zschorlauer Ortsteil Albernau.

Nach ersten Informationen von der Unfallstelle wollte ein BMW-Fahrer, der in Richtung Bockau unterwegs war, offenbar einem plötzlich aufgetauchten Tier ausweichen. Dabei verlor er wohl die Kontrolle über sein Auto, kam auf die Gegenfahrbahn und knallte in eine Mauer.

Der Fahrer wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.