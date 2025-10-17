Bus, Kleintransporter und Auto kollidieren - Polizei sucht Zeugen
Meißen - Auf der Kreuzung Großenhainer Straße/ Fabrikstraße in Meißen sind drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Die Polizei sucht Zeugen.
Der Fahrer (20) eines Mercedes-Busses war am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der Großenhainer Straße in Richtung Niederauer Straße unterwegs.
An der Kreuzung Fabrikstraße kollidierte er mit einem Mercedes Vito (Fahrer 48), der aus einer Gewerbeeinfahrt von rechts kam.
Durch den Zusammenstoß wurde auch ein Audi (Fahrerin 17) beschädigt, der verkehrsbedingt auf der Großenhainer Straße halten musste.
Laut Polizei beträgt der Sachschaden insgesamt 20.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.
Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zum Fahrverhalten der Beteiligten machen?
Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter der Nummer 0351/4832233.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa