Bus, Kleintransporter und Auto kollidieren - Polizei sucht Zeugen

Meißen - Auf der Kreuzung Großenhainer Straße/ Fabrikstraße in Meißen sind drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Die Polizei sucht Zeugen .

In Meißen sind drei Fahrzeuge kollidiert. Die Polizei sucht nun Zeugen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Der Fahrer (20) eines Mercedes-Busses war am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der Großenhainer Straße in Richtung Niederauer Straße unterwegs.

An der Kreuzung Fabrikstraße kollidierte er mit einem Mercedes Vito (Fahrer 48), der aus einer Gewerbeeinfahrt von rechts kam.

Durch den Zusammenstoß wurde auch ein Audi (Fahrerin 17) beschädigt, der verkehrsbedingt auf der Großenhainer Straße halten musste.

Laut Polizei beträgt der Sachschaden insgesamt 20.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.