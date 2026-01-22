Crash bei Dresden: Hyundai kollidiert mit Renault - zwei Verletzte

Heidenau - Behinderungen am Mittwochmittag in Heidenau! Zwei Autos krachten im Kreuzungsbereich zusammen.

Ein Abbiege-Manöver in Heidenau ging am Mittwochmittag gründlich schief. © xcitepress/Jonas Schubert

Nach Polizei-Angaben war ein Hyundai Bayon gegen 12 Uhr auf der Gabelsbergerstraße unterwegs und wollte anschließend nach links auf die Hauptstraße (B172) abbiegen.

Dabei kollidierte die Fahrerin (73) mit einem entgegenkommenden Renault Laguna.

Zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen, erklärte die Polizei auf TAG24-Nachfrage. Die Beteiligten hätten jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden müssen.

Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten war der Verkehr für rund anderthalb Stunden eingeschränkt.