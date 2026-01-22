 6.278

Crash bei Dresden: Hyundai kollidiert mit Renault - zwei Verletzte

Behinderungen am Mittwochmittag in Heidenau! Zwei Autos krachten im Kreuzungsbereich zusammen.

Von Maximilian Schiffhorst

Heidenau - Behinderungen am Mittwochmittag in Heidenau! Zwei Autos krachten im Kreuzungsbereich zusammen.

Ein Abbiege-Manöver in Heidenau ging am Mittwochmittag gründlich schief.
Ein Abbiege-Manöver in Heidenau ging am Mittwochmittag gründlich schief.  © xcitepress/Jonas Schubert

Nach Polizei-Angaben war ein Hyundai Bayon gegen 12 Uhr auf der Gabelsbergerstraße unterwegs und wollte anschließend nach links auf die Hauptstraße (B172) abbiegen.

Dabei kollidierte die Fahrerin (73) mit einem entgegenkommenden Renault Laguna.

Zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen, erklärte die Polizei auf TAG24-Nachfrage. Die Beteiligten hätten jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden müssen.

Erbitterter Streit um Mietschulden! Bürgermeister dreht Apotheke das Wasser ab
Sachsen Erbitterter Streit um Mietschulden! Bürgermeister dreht Apotheke das Wasser ab

Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten war der Verkehr für rund anderthalb Stunden eingeschränkt.

Der Sachschaden liegt bei circa 10.000 Euro. Im Einsatz waren neben der Polizei auch die Feuerwehr und die Johanniter aus Heidenau.

Erstmeldung vom 21. Januar, 18.41 Uhr. Letzte Aktualisierung am 22. Januar, 16.20 Uhr.

Titelfoto: xcitepress/Jonas Schubert

Mehr zum Thema Sachsen Unfall: