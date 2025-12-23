Crash im Erzgebirge: Auto kracht gegen Brückengeländer

Burkhardtsdorf - In Burkhardtsdorf ( Erzgebirge ) ist am Dienstagmorgen ein Auto gegen ein Brückengeländer gekracht.

In Burkhardtsdorf krachte ein Auto gegen ein Brückengeländer. © André März

Gegen 6.30 Uhr war eine Ssangyong-Fahrerin auf der Meinersdorfer Straße in Richtung Gornsdorf unterwegs.

Dann kam sie aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und krachte gegen ein Brückengeländer.

Bei dem Unfall wurde die Frau nach ersten Informationen der Polizei leicht verletzt.

Neben einem Rettungswagen und der Polizei kamen auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Gornsdorf zum Einsatz.