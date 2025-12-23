 1.523

Crash im Erzgebirge: Auto kracht gegen Brückengeländer

In Burkhardtsdorf (Erzgebirge) ist am Dienstagmorgen ein Auto gegen ein Brückengeländer gekracht.

Von Claudia Ziems

In Burkhardtsdorf krachte ein Auto gegen ein Brückengeländer.
Gegen 6.30 Uhr war eine Ssangyong-Fahrerin auf der Meinersdorfer Straße in Richtung Gornsdorf unterwegs.

Dann kam sie aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und krachte gegen ein Brückengeländer.

Bei dem Unfall wurde die Frau nach ersten Informationen der Polizei leicht verletzt.

Neben einem Rettungswagen und der Polizei kamen auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Gornsdorf zum Einsatz.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Straße voll gesperrt werden. Zur Unfallursache ermittelt die Polizei.

Titelfoto: André März

