Crash in Dresden: BMW und Motorrad zusammengekracht - Fahrer im Krankenhaus

Dresden - Unfall in Dresden-Pieschen ! Am Donnerstagvormittag ist ein Auto mit einem Motorrad kollidiert.

In Pieschen ist am Donnerstag das Abbiege-Manöver eines BMW gescheitert. © Erik Töpfer

Der BMW xDrive war kurz vor 10 Uhr auf der Großenhainer Straße stadteinwärts unterwegs, als er hinter der Haltestelle "Hubertusplatz" nach links auf ein Grundstück einbiegen wollte, wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte.

"Dabei stieß der Wagen mit einer entgegenkommenden Honda CBF 600 zusammen", erklärte Sprecher Lukas Reumund (48).

Der Fahrer (22) des Motorrads hätte in ein Krankenhaus gebracht werden müssen. Die Frau (51) im BMW sei unverletzt geblieben.

Ihr Auto ist dagegen in Mitleidenschaft gezogen worden. Fotos zeigen eine stark demolierte Stoßstange. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 15.000 Euro.