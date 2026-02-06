Crash mit Ampel: Rentner verliert in Meißen Kontrolle über sein Auto

Meißen - Am Donnerstagabend kam es in Meißen auf der B 101 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstanden ist.

Nach Angaben der Dresdner Polizei wollte ein 71-jähriger Ford Focus-Autofahrer nach rechts auf die Hochuferstraße abbiegen, als das Unglück passierte.

Der Mann verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Wagen und kollidierte mit einer Ampelanlage.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.