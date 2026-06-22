Crash zwischen Oldtimer und Motorrad: Hubschrauber im Einsatz, 10.000 Euro Schaden

Grimma - Ein Rettungshubschrauber kam am frühen Sonntagnachmittag zum Einsatz, nachdem ein Oldtimer und ein Motorrad in einem Ortsteil von Grimma zusammengekracht waren.

Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. © Medienportal Grimma

Wie ein Sprecher des polizeilichen Lagezentrums auf Anfrage von TAG24 bestätigte, ging der Notruf über den Unfall in Kleinbardau gegen 13 Uhr bei den Beamten ein.

Demnach war der 74-jährige Fahrer eines Cabriolets (Baujahr 1925) auf der Bernbrucher Straße unterwegs, als er nach links auf die Kleinbardauer Hauptstraße abbiegen wollte.

Dort krachte er mit einem Honda-Motorrad zusammen, dessen 23-jähriger Fahrer sich schwer verletzte und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Oldtimer-Fahrer zog sich lediglich leichte Verletzungen zu.

An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von circa 10.000 Euro. Die Kleinbardauer Hauptstraße zwischen der Straße Zur Alten Schmiede und der Bernbrucher Straße wurde in beide Richtungen voll gesperrt.

