Fiat gerät in Gegenverkehr und kracht gegen Dacia
Crimmitschau - Am Mittwochmittag geriet ein Fiat aus bisher noch ungeklärten Gründen in Crimmitschau (Landkreis Zwickau) in den Gegenverkehr. Drei Personen wurden verletzt.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 13 Uhr.
Die 27-jährige Fiat-Fahrerin war auf der Glauchauer Landstraße (S289) in Richtung Glauchau unterwegs, als sie in einer Kurve nach links in den Gegenverkehr geriet und frontal gegen einen entgegenkommenden Dacia krachte.
Die Fiat-Fahrerin, der Dacia-Fahrer (68) sowie seine Beifahrerin (65) wurden bei dem Unfall verletzt. Zur Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch keine Informationen vor.
Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls an der Unfallstelle eingetroffen, musste aber keine Verletzten aufnehmen.
Vollsperrung auf der Glauchauer Landstraße
Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 12.000 Euro.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Die Glauchauer Landstraße ist derzeit noch zwischen Kreisverkehr Gablenzer Straße und Kreisverkehr Waldsachsener Weg von der Straße "Am Alten Gaswerk" bis zur Breitscheidstraße voll gesperrt.
Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.
Titelfoto: Andreas Kretschel