Fiat gerät in Gegenverkehr und kracht gegen Dacia

Crimmitschau - Am Mittwochmittag geriet ein Fiat aus bisher noch ungeklärten Gründen in Crimmitschau (Landkreis Zwickau ) in den Gegenverkehr. Drei Personen wurden verletzt.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. © Andreas Kretschel

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 13 Uhr.

Die 27-jährige Fiat-Fahrerin war auf der Glauchauer Landstraße (S289) in Richtung Glauchau unterwegs, als sie in einer Kurve nach links in den Gegenverkehr geriet und frontal gegen einen entgegenkommenden Dacia krachte.

Die Fiat-Fahrerin, der Dacia-Fahrer (68) sowie seine Beifahrerin (65) wurden bei dem Unfall verletzt. Zur Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls an der Unfallstelle eingetroffen, musste aber keine Verletzten aufnehmen.