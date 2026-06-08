08.06.2026 14:34 Dacia überschlägt sich auf A72: Zwei Verletzte bei Unfall, darunter ein Baby

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Am Sonntag wurden auf der A72 bei einem Unfall eine junge Frau und ein Baby verletzt. Ihr Fahrzeug hatte sich überschlagen.

Von Victoria Winkel

Geithain - Auf der A72 wurden am Sonntagnachmittag zwei Personen bei einem Unfall verletzt, darunter auch ein Baby (9 Monate). An dem Dacia entstanden bei dem Unfall rund 30.000 Euro Schaden. © Jan Haertel/ChemPic Der Unfall passierte gegen 17.35 Uhr kurz nach der Anschlussstelle Geithain in Fahrtrichtung Hof. Eine 33 Jahre alte Dacia-Fahrerin musste offenbar wegen vorausfahrender, bremsender Fahrzeuge ebenfalls stark bremsen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Auto. "Der Dacia geriet nach rechts ins Bankett, überschlug sich und blieb dann quer zur Fahrbahn stehen", so eine Polizeisprecherin. Die Fahrerin und ein kleines Mädchen erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Laut Polizei entstand an dem Fahrzeug ein Schaden von etwa 30.000 Euro.

Titelfoto: Jan Haertel/ChemPic