Diebstahl, Fahrerflucht, Baum-Crash: Polizei ermittelt wegen mehrerer Vergehen gegen Renault-Fahrer

Oberwiesenthal - Schwerer Unfall am späten Karsamstagabend im Erzgebirge offenbart mehrere Vergehen eines 40-jährigen Renault-Fahrers.

Der Renault landete auf dem Dach. © André März

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurde der Unfall gegen 23.15 Uhr gemeldet.

Der 40-Jährige war auf der Tellerhäuser Straße (S271) in Richtung Fichtelberg unterwegs, als er aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve auf Höhe der Hausnummer 5 von der Straße abkam.

Der Renault krachte gegen einen Baum, woraufhin sich das Auto überschlug und schließlich auf dem Dach zum Liegen kam.

Der 40-jährige Tscheche wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

TAG24-Informationen zufolge gab es vor Ort Hinweise auf einen möglichen Beifahrer. Daher suchte die Polizei das Umfeld des Waldgebietes mit einer Drohne ab. Jedoch offenbar ohne Erfolg.

Ein noch am Unfallort durchgeführter Drogenvortest ergab den Anfangsverdacht, dass der Fahrer zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.