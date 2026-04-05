Diebstahl, Fahrerflucht, Baum-Crash: Polizei ermittelt wegen mehrerer Vergehen gegen Renault-Fahrer
Oberwiesenthal - Schwerer Unfall am späten Karsamstagabend im Erzgebirge offenbart mehrere Vergehen eines 40-jährigen Renault-Fahrers.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurde der Unfall gegen 23.15 Uhr gemeldet.
Der 40-Jährige war auf der Tellerhäuser Straße (S271) in Richtung Fichtelberg unterwegs, als er aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve auf Höhe der Hausnummer 5 von der Straße abkam.
Der Renault krachte gegen einen Baum, woraufhin sich das Auto überschlug und schließlich auf dem Dach zum Liegen kam.
Der 40-jährige Tscheche wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.
TAG24-Informationen zufolge gab es vor Ort Hinweise auf einen möglichen Beifahrer. Daher suchte die Polizei das Umfeld des Waldgebietes mit einer Drohne ab. Jedoch offenbar ohne Erfolg.
Ein noch am Unfallort durchgeführter Drogenvortest ergab den Anfangsverdacht, dass der Fahrer zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.
Verunfallter Renault-Fahrer auch Ladendieb?
Neben der überhöhten Geschwindigkeit und dem Fahren unter Drogeneinfluss kam im Laufe der Unfallaufnahme noch weitere Vergehen ans Licht. Offenbar beging der 40-Jährige zuvor nach einem verursachten Unfall in Lauter-Bernsbach Fahrerflucht.
Des Weiteren fanden die Beamten im verunfallten Renault Gegenstände, bei denen es sich vermutlich um Diebesgut handelte, die am Samstag bei einem Ladendiebstahl in Oelsnitz im Erzgebirge geklaut wurden.
Die Polizei ermittelt nunmehr wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, einer Unfallflucht und des Ladendiebstahls.
Am Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Der Gesamtsachschaden wurde laut Polizeiangaben auf 15.000 Euro geschätzt.
Neben der Polizei und dem Verkehrsunfalldienst waren auch etwa 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberwiesenthal, der Rettungsdienst sowie ein Notarzt im Einsatz. Die Kameraden der Feuerwehr leuchteten unter anderem die Unfallstelle aus und kippten das Unfallfahrzeug mit einer Seilwinde wieder auf die Räder.
Erstmeldung: 5. April, 9 Uhr; letzte Aktualisierung: 11.55 Uhr
Titelfoto: André März