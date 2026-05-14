Motorrad-Unfall an Himmelfahrt: Biker (20) schwer verletzt im Krankenhaus

Callenberg - Schwerer Biker-Unfall an Himmelfahrt! Ein junger Mann (20) kam am Donnerstagvormittag von einer Landstraße in Callenberg (Landkreis Zwickau ) ab und stürzte in den Straßengraben. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Das Motorrad lag nach dem Unfall im Straßengraben. © Andreas Kretschel

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilt, geschah der Unfall gegen 11 Uhr auf der Lobsdorfer Straße im Ortsteil Grumbach. Der 20-Jährige war zu schnell unterwegs und kam in einer Kurve von der Straße ab.

"Laut ersten Erkenntnissen wurde der Fahrer schwer verletzt", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24. Die Lobsdorfer Straße musste aufgrund des Unfalls gesperrt werden.