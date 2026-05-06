Vorfahrtsfehler führt zu Crash in Mittelsachsen

Hartha - Die Vorfahrt nicht beachtet oder die Entfernung des heranfahrenden Autos womöglich unterschätzt? Ein Audi-Fahrer wollte auf einen Parkplatz abbiegen und krachte mit einem BYD zusammen.

Die Straße musste in Höhe des Netto zwischenzeitlich voll gesperrt werden. © EHL Media/Dietmar Thomas

Der Audi-Fahrer war am Dienstagabend auf der Südstraße in Hartha (Mittelsachsen) unterwegs. An der Kreuzung zur Dresdner Straße wollte er diese überqueren, um auf den Parkplatz eines Netto-Marktes zu fahren.

Dabei krachte er mit einem auf der Dresdner Straße fahrenden und vorfahrtsberechtigten BYD zusammen.

Die beiden Männer im BYD blieben derzeitigen Informationen zufolge unverletzt. Der Audi-Fahrer so wie sein jugendlicher Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Beide Autos wurden stark beschädigt. Die entstandene Sachschadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt.