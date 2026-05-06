Vorfahrtsfehler führt zu Crash in Mittelsachsen
Hartha - Die Vorfahrt nicht beachtet oder die Entfernung des heranfahrenden Autos womöglich unterschätzt? Ein Audi-Fahrer wollte auf einen Parkplatz abbiegen und krachte mit einem BYD zusammen.
Der Audi-Fahrer war am Dienstagabend auf der Südstraße in Hartha (Mittelsachsen) unterwegs. An der Kreuzung zur Dresdner Straße wollte er diese überqueren, um auf den Parkplatz eines Netto-Marktes zu fahren.
Dabei krachte er mit einem auf der Dresdner Straße fahrenden und vorfahrtsberechtigten BYD zusammen.
Die beiden Männer im BYD blieben derzeitigen Informationen zufolge unverletzt. Der Audi-Fahrer so wie sein jugendlicher Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.
Beide Autos wurden stark beschädigt. Die entstandene Sachschadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt.
Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf und stellte den Brandschutz sicher.
Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste der Bereich voll gesperrt werden.
Titelfoto: EHL Media/Dietmar Thomas