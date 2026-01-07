Ford kracht gegen Traktor und wird gegen Laternenmast geschleudert

Frankenau - Straßensperrung nach einem Unfall am Mittwochvormittag in Mittelsachsen !

Der 45-jährige Ford-Fahrer musste aus dem Auto befreit werden. © EHL Media/Dietmar Thomas

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, war ein 45-jähriger Ford-Fahrer gegen 9.40 Uhr auf der Oberen Dorfstraße im Mittweidaer Ortsteil Frankenau in Richtung der Königshainer Straße unterwegs.

Aus bisher noch ungeklärter Ursache krachte er mit einem entgegenkommenden Traktor zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford auf die angrenzende Wiese und dort gegen einen Laternenmast geschleudert.

Der Ford-Fahrer musste von den Einsatzkräften aus dem Auto befreit werden. Er erlitt leichte Verletzungen. Über den Traktor-Fahrer ist derzeit nichts bekannt.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 10.000 Euro geschätzt.