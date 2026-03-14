Transporter geht plötzlich in Flammen auf

Jahnatal - Als ihr Transporter am Freitagabend plötzlich anfing zu brennen, konnten sich zwei Handwerker gerade noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien.

Der VW-Transporter brannte komplett aus. © EHL Media/Dietmar Thomas

Das Duo war gegen 23.30 Uhr auf der K7616 im Jahnataler Ortsteil Auterwitz (Mittelsachsen) unterwegs, als es plötzlich aufsteigenden Rauch aus dem VW-Transporter bemerkte.

Der Fahrer konnte das Fahrzeug nach an den Straßenrand steuern und die beiden Männer brachten nicht nur sich, sondern auch das Werkzeug aus dem Laderaum in Sicherheit, bevor sich das Feuer weiter ausgebreitet hatte.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr Zschaitz wenig später eintraf, stand der Transporter bereits in Vollbrand.

Zur Unterstützung der Löscharbeiten wurde die Feuerwehr Ostrau nachalarmiert. Auch der Rettungsdienst wurde gerufen, um die beiden Handwerker zu untersuchen.

Einer von ihnen wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.