Schwerer Kreuzungscrash: Drei Verletzte bei Unfall auf B101

Freiberg - Am Sonntag wurden bei einem schweren Unfall auf der B101 bei Freiberg drei Personen verletzt.

Auf der Kreuzung am Rothvorwerk auf der B101 sind am Sonntag ein Nissan und ein Skoda zusammengestoßen. © Marcel Schlenkrich

Der Crash passierte am Nachmittag gegen 17 Uhr an der Kreuzung Rotvorwerk.

Ein Nissan-Fahrer (85) wollte nach links abbiegen und stieß dabei frontal mit einem Skoda (Fahrer: 36) zusammen. Die drei Insassen des Skoda wurden bei dem Unfall verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Der 85-jährige Nissan-Fahrer blieb unverletzt.

Wegen der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste die Bundesstraße laut Polizei teilweise gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.