Frontal-Crash im Erzgebirge: Nissan und BMW krachen zusammen und landen im Straßengraben

Eibenstock - Glück im Unglück: Bei einem Unfall im Erzgebirge in der Nacht zu Sonntag wurde offenbar keiner der Fahrzeug-Insassen schwer verletzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. © Niko Mutschmann

Ersten TAG24-Informationen zufolge waren ein Nissan Pick-up und ein BMW gegen 1 Uhr auf der Schneeberger Straße (S275) in Eibenstock unterwegs, als sie aus bisher noch ungeklärten Gründen frontal zusammenkrachten.

Dabei war die Wucht des Aufpralls so stark, dass beide Autos von der Straße geschleudert wurden und am Boden einer Böschung zum Stillstand kamen.

Die vier Insassen beider Autos wurden vom Rettungsdienst untersucht. Aktuellen Informationen zufolge musste niemand ins Krankenhaus gebracht werden.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Schneeberger Straße voll gesperrt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.