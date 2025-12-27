Glatte Straße: Ford-Fahrerin landet nach Rutschpartie kopfüber im Graben

Görlitz - In Görlitz hat sich eine Ford-Fahrerin (39) am Samstagmittag auf glatter Fahrbahn überschlagen.

Die Fahrerin (39) blieb glücklicherweise unverletzt. © xcitepress/Christian Essler

Die 39-Jährige war gegen 12.44 Uhr auf der Görlitzer Straße in Richtung Zentrum unterwegs, als ihr Wagen auf der glatten Fahrbahn plötzlich übersteuerte, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte.

Infolge des Kontrollverlusts versuchte die Fahrerin noch, gegenzulenken - jedoch ohne Erfolg. Stattdessen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete kopfüber im Straßengraben.

Glücklicherweise blieb die Frau infolge des Unfalls unverletzt. Angaben zur Schadenshöhe lagen noch nicht vor.

Die Polizei betonte, dass der harte Tritt auf die Bremse in einem solchen Fall die bessere Option ist. Der Versuch, gegenzulenken, kann nämlich auch tödlich enden.