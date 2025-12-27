 1.986

Glatte Straße: Ford-Fahrerin landet nach Rutschpartie kopfüber im Graben

In Görlitz hat sich eine Ford-Fahrerin am Samstagmittag auf glatter Fahrbahn überschlagen.

Von Malte Kurtz

Görlitz - In Görlitz hat sich eine Ford-Fahrerin (39) am Samstagmittag auf glatter Fahrbahn überschlagen.

Die Fahrerin (39) blieb glücklicherweise unverletzt.
Die Fahrerin (39) blieb glücklicherweise unverletzt.

Die 39-Jährige war gegen 12.44 Uhr auf der Görlitzer Straße in Richtung Zentrum unterwegs, als ihr Wagen auf der glatten Fahrbahn plötzlich übersteuerte, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte.

Infolge des Kontrollverlusts versuchte die Fahrerin noch, gegenzulenken - jedoch ohne Erfolg. Stattdessen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete kopfüber im Straßengraben.

Glücklicherweise blieb die Frau infolge des Unfalls unverletzt. Angaben zur Schadenshöhe lagen noch nicht vor.

Die Polizei betonte, dass der harte Tritt auf die Bremse in einem solchen Fall die bessere Option ist. Der Versuch, gegenzulenken, kann nämlich auch tödlich enden.

Der zerstörte Ford wurde per Abschleppdienst geborgen.
Der zerstörte Ford wurde per Abschleppdienst geborgen.

Bildaufnahmen vom Unfallort zeigen, wie das Fahrzeugwrack vom Abschleppdienst aus dem Graben gehievt wird. Insbesondere die Front des Fords hat es schwer erwischt.

