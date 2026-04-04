Grünstreifen verwüstet und überschlagen: Transporter-Fahrer muss aus Wrack befreit werden

Niesky - Heftiger Unfall im Landkreis Görlitz !

Auf der B115 hat sich am Samstagnachmittag ein Kleintransporter überschlagen. © xcitepress/Jenny Pohl

Der Fahrer eines Kleintransporters hat sich gegen 15.47 Uhr auf der B115 in Höhe der Ortschaft Sandschenke nahe der Kleinstadt Niesky überschlagen.

Infolge des Unfalls musste der Fahrer aus dem Wrack befreit werden, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte.

Angaben über die Schwere seiner Verletzung sowie über den Unfallhergang waren zunächst noch nicht bekannt.

Die B115 ist im Zuge der Unfallaufnahme gegenwärtig gesperrt.