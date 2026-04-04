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Grünstreifen verwüstet und überschlagen: Transporter-Fahrer muss aus Wrack befreit werden
Der Fahrer eines Kleintransporters hat sich gegen 15.47 Uhr auf der B115 in Höhe der Ortschaft Sandschenke nahe der Kleinstadt Niesky überschlagen.
Infolge des Unfalls musste der Fahrer aus dem Wrack befreit werden, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte.
Angaben über die Schwere seiner Verletzung sowie über den Unfallhergang waren zunächst noch nicht bekannt.
Die B115 ist im Zuge der Unfallaufnahme gegenwärtig gesperrt.
Bildaufnahmen zeigen derweil, wie der Wagen kopfüber im Straßengraben liegt. Vor der Unfallstelle deutet ein verwüsteter Grünstreifen darauf hin, dass der Fahrer bereits einige Meter zuvor die Kontrolle verloren haben muss.
Titelfoto: xcitepress/Jenny Pohl