Heftige Unfälle im Erzgebirge: Škoda landet auf Cupra, VW und Toyota krachen ineinander
Schwarzenberg/Zschorlau - Im Erzgebirge krachte es am Freitagnachmittag gleich zweimal. Während es in Schwarzenberg zum Glück nur zu einem hohen Sachschaden kam, wurden bei dem Unfall in Zschorlau drei Personen verletzt.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, krachte es gegen 12.45 Uhr auf der Grünhainer Straße in Schwarzenberg.
Eine 25-jährige Škoda-Fahrerin war ersten Erkenntnissen zufolge in Richtung B101 unterwegs, als sie aus bisher noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam.
Der Škoda fuhr daraufhin auf einen Gehweg, riss ein Verkehrszeichen um und prallte gegen einen großen Findling, bevor er auf der Motorhaube eines geparkten Cupra landete.
Verletzt wurde Polizeiangaben zufolge niemand.
Beide Autos waren jedoch nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Die entstandene Sachschadenssumme ist noch nicht bekannt.
Die Feuerwehr Schwarzenberg Hauptwache war ebenfalls vor Ort, um den Unfallort abzusichern und die ausgelaufenen Betriebsmittel zu binden.
Die Grünhainer Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten voll gesperrt.
Frontalcrash mit drei Verletzten
Nur eine Stunde später wurden die Einsatzkräfte zu einem Unfall im Zschorlauer Ortsteil Albernau gerufen. Wieder wurde offenbar eine Kurve zum Verhängnis.
Ersten Erkenntnissen zufolge stießen ein VW und ein Mitsubishi auf der Bockauer Straße aus bislang noch ungeklärter Ursache zusammen.
Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen liegen noch keine Angaben vor.
Die Feuerwehr Albernau sicherte nicht nur den Bereich ab und stellte den Brandschutz sicher. Sie verhinderte auch ein Wegrollen der beschädigten Autos. Zudem übernahm sie die Erstbetreuung der Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.
Die Bockauer Straße ist derzeit noch voll gesperrt.
Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: Niko Mutschmann (2)