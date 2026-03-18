Kia-Fahrerin im Krankenhaus: B101 nach Unfall voll gesperrt

Brand-Erbisdorf - Am späten Mittwochnachmittag ist es auf der B101 in Brand-Erbisdorf (Landkreis Mittelsachsen ) zu einem schweren Unfall gekommen.

Die Feuerwehr musste die B-Säule aus dem Kia entfernen, um die Fahrerin zu befreien. © Marcel Schlenkrich

Ein Kia (Fahrerin: 60) und ein LKW (Fahrer: 49) sind an der Kreuzung Freiberger Straße/B101 Ecke Wettingstraße aus bislang unbekannter Ursache zusammengestoßen.

Der Unfall war so heftig, dass die Feuerwehr die B-Säule des Kia entfernen musste, um die Fahrerin zu befreien. Sie kam verletzt ins Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Wie die Polizei mitteilt, ist die Bundesstraße seit rund zwei Stunden voll gesperrt.