Kia-Fahrerin im Krankenhaus: B101 nach Unfall voll gesperrt
Brand-Erbisdorf - Am späten Mittwochnachmittag ist es auf der B101 in Brand-Erbisdorf (Landkreis Mittelsachsen) zu einem schweren Unfall gekommen.
Ein Kia (Fahrerin: 60) und ein LKW (Fahrer: 49) sind an der Kreuzung Freiberger Straße/B101 Ecke Wettingstraße aus bislang unbekannter Ursache zusammengestoßen.
Der Unfall war so heftig, dass die Feuerwehr die B-Säule des Kia entfernen musste, um die Fahrerin zu befreien. Sie kam verletzt ins Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.
Wie die Polizei mitteilt, ist die Bundesstraße seit rund zwei Stunden voll gesperrt.
Es wird nun ermittelt, wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest.
Titelfoto: Marcel Schlenkrich