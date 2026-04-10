Heftiger Unfall bei Weißenberg: Autos nach Zusammenprall zerfetzt!
Kittlitz/Särka (Görlitz/Bautzen) - Ein schwerer Verkehrsunfall auf der S112 zwischen Kittlitz (Landkreis Görlitz) und Särka (Landkreis Bautzen) löste am Freitagnachmittag einen Großeinsatz der Rettungskräfte aus. An dem Unglück waren mindestens drei Pkw beteiligt
Nach ersten Angaben der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24, war die Unfallforschung noch am Abend vor Ort, um den genauen Hergang des Geschehens zu rekonstruieren.
Ein Großaufgebot an Rettungskräften, darunter mehrere Notärzte und mindestens zwei Einsatzwagen der Feuerwehr, eilten zur S112. Nach ersten Informationen landeten zudem zwei Rettungshubschrauber unmittelbar neben der Landstraße.
Über die Anzahl der Verletzten sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen aktuell noch keine Informationen vor.
Die S112 blieb zwischen Kittlitz und Särka bis auf Weiteres voll gesperrt. Die Rettungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme dauerten an.
Titelfoto: Fotomontage/JKFOTOS/ Ben Schilling