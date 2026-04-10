Kontrolle verloren: 27-jähriger VW-Fahrer kracht gegen Baum

Trebsen - Am Donnerstagabend kam ein VW-Fahrer bei Trebsen von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum.

Warum der 27-Jährige von der Fahrbahn abkam, ist bisher unklar. © Medienportal Grimma

Der Unfall hatte sich gegen 23 Uhr auf der Pyrnaer Straße zwischen Trebsen und Pyrna ereignet.

Wie Polizeisprecher Moritz Peters auf Nachfrage von TAG24 bestätigte, war der Fahrer aus bisher unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abgekommen und daraufhin gegen einen Baum gestoßen.

Aufgrund des Aufpralls erlitt der 27-Jährige leichte Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Angaben der Polizei zufolge beläuft sich der Sachschaden auf rund 5500 Euro.