Kontrolle verloren: 27-jähriger VW-Fahrer kracht gegen Baum

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Am gestrigen Donnerstagabend kam ein VW-Fahrer bei Trebsen von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum.

Von Emily Mittmann

Trebsen - Am Donnerstagabend kam ein VW-Fahrer bei Trebsen von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum.

Warum der 27-Jährige von der Fahrbahn abkam, ist bisher unklar.
Warum der 27-Jährige von der Fahrbahn abkam, ist bisher unklar.  © Medienportal Grimma

Der Unfall hatte sich gegen 23 Uhr auf der Pyrnaer Straße zwischen Trebsen und Pyrna ereignet.

Wie Polizeisprecher Moritz Peters auf Nachfrage von TAG24 bestätigte, war der Fahrer aus bisher unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abgekommen und daraufhin gegen einen Baum gestoßen.

Aufgrund des Aufpralls erlitt der 27-Jährige leichte Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

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Angaben der Polizei zufolge beläuft sich der Sachschaden auf rund 5500 Euro.

Aufgrund des Aufpralls erlitt der 27-Jährige leichte Verletzungen.
Aufgrund des Aufpralls erlitt der 27-Jährige leichte Verletzungen.  © Medienportal Grimma

Zudem wurde die Unfallstelle unter anderem von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Neichen abgesichert. Während der Bergungsarbeiten musste die Pyrnaer Straße vorübergehend gesperrt werden.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auf.

Titelfoto: Bildmontage: Medienportal Grimma

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