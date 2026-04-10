Kontrolle verloren: 27-jähriger VW-Fahrer kracht gegen Baum
Trebsen - Am Donnerstagabend kam ein VW-Fahrer bei Trebsen von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum.
Der Unfall hatte sich gegen 23 Uhr auf der Pyrnaer Straße zwischen Trebsen und Pyrna ereignet.
Wie Polizeisprecher Moritz Peters auf Nachfrage von TAG24 bestätigte, war der Fahrer aus bisher unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abgekommen und daraufhin gegen einen Baum gestoßen.
Aufgrund des Aufpralls erlitt der 27-Jährige leichte Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.
Angaben der Polizei zufolge beläuft sich der Sachschaden auf rund 5500 Euro.
Zudem wurde die Unfallstelle unter anderem von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Neichen abgesichert. Während der Bergungsarbeiten musste die Pyrnaer Straße vorübergehend gesperrt werden.
Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auf.
Titelfoto: Bildmontage: Medienportal Grimma