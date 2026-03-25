Heftiger Unfall in Sachsen: Auto kracht gegen Baum, Fahrer (22) schwer verletzt
Lichtenstein - Schwerer Unfall am Mittwoch bei Lichtenstein (Landkreis Zwickau)!
Gegen 15 Uhr kam es zu dem Crash auf der Prinz-Heinrich-Straße zwischen Lichtenstein und Heinrichsort.
Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums auf TAG24-Nachfrage bestätigte, kam ein Renault-Fahrer (22) aufgrund der Witterungsverhältnisse ins Schleudern. Das Auto kam von der Straße ab und krachte dann gegen einen Baum und ein weiteres Fahrzeug.
Die Freiwilligen Feuerwehren Lichtenstein und Heinrichsort waren vor Ort und retteten den schwer verletzten 22-Jährigen aus dem demolierten Auto. Der junge Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer (47) des anderen Autos blieb unverletzt.
Bei dem Crash entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.
Die Straße musste in Richtung A72 für über zwei Stunden voll gesperrt werden.
Titelfoto: Andreas Kretschel