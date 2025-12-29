 3.834

Höhe missachtet! Böller-Transporter kracht gegen sächsische Bahnbrücke

Weil ein 23-jähriger Mann die Höhe seines mit Pyrotechnik beladenen Transporters falsch einschätzte, krachte er am Sonntag in Delitzsch gegen eine Bahnbrücke.

Von Nico Zeißler

Delitzsch - Weil ein 23-jähriger Mann die Höhe seines mit Pyrotechnik beladenen Transporters falsch einschätzte, krachte er am Sonntagabend in Nordsachsen gegen eine Bahnbrücke.

Die Frontscheibe gesplittert, der Auflieger eingedrückt.
Die Frontscheibe gesplittert, der Auflieger eingedrückt.  © EHL Media/Rico Welzel

Der Polizei wurde der ungewöhnliche Unfall auf der Karl-Marx-Straße gegen 21.10 Uhr gemeldet.

Der gemeldete Lastwagen, der unweit des unteren Bahnhofs in Delitzsch gegen eine Unterführung der Bahnstrecke gestoßen war, bestätigte sich bei Ankunft der Beamten.

Glücklicherweise unverletzt blieb der junge Fahrer, der die nur 2,40 Meter hohe Unterführung missachtet hatte.

Autofahrerin fällt Glätte zum Opfer: Pflegefahrzeug kracht frontal gegen Baum
Sachsen Unfall Autofahrerin fällt Glätte zum Opfer: Pflegefahrzeug kracht frontal gegen Baum

Da sein VW-Transporter mit pyrotechnischen Erzeugnissen beladen war, wurde vorsorglich auch die Feuerwehr für Sicherungsarbeiten hinzugezogen, bestätigte Polizeisprecher Tom Erik Richter auf TAG24-Anfrage.

Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn inspizierte die Brücke, konnte aber offensichtlich keine nennenswerten Beschädigungen feststellen, die eine Sperrung des Bahn- oder motorisierten Verkehrs notwendig machte.

Der Transporter hatte Pyroerzeugnisse geladen.
Der Transporter hatte Pyroerzeugnisse geladen.  © EHL Media/Rico Welzel
Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn inspizierte die Brücke.
Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn inspizierte die Brücke.  © EHL Media/Rico Welzel

Der Sachschaden wurde seitens der Polizei auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Karl-Marx-Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Rico Welzel

Mehr zum Thema Sachsen Unfall: