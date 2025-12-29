Höhe missachtet! Böller-Transporter kracht gegen sächsische Bahnbrücke
Delitzsch - Weil ein 23-jähriger Mann die Höhe seines mit Pyrotechnik beladenen Transporters falsch einschätzte, krachte er am Sonntagabend in Nordsachsen gegen eine Bahnbrücke.
Der Polizei wurde der ungewöhnliche Unfall auf der Karl-Marx-Straße gegen 21.10 Uhr gemeldet.
Der gemeldete Lastwagen, der unweit des unteren Bahnhofs in Delitzsch gegen eine Unterführung der Bahnstrecke gestoßen war, bestätigte sich bei Ankunft der Beamten.
Glücklicherweise unverletzt blieb der junge Fahrer, der die nur 2,40 Meter hohe Unterführung missachtet hatte.
Da sein VW-Transporter mit pyrotechnischen Erzeugnissen beladen war, wurde vorsorglich auch die Feuerwehr für Sicherungsarbeiten hinzugezogen, bestätigte Polizeisprecher Tom Erik Richter auf TAG24-Anfrage.
Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn inspizierte die Brücke, konnte aber offensichtlich keine nennenswerten Beschädigungen feststellen, die eine Sperrung des Bahn- oder motorisierten Verkehrs notwendig machte.
Der Sachschaden wurde seitens der Polizei auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Karl-Marx-Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.
Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Rico Welzel