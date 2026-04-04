In Einfahrt gedonnert: Seniorin fährt Opel und Metalltor zu Bruch

Freital - Eine Seniorin (79) hat am Ostersamstag mit ihrem Opel eine Grundstückseinfahrt in Freital zertrümmert.

Die Opel-Fahrerin (79) prallte gegen einen Metallzaun an einer Einfahrt. © Roland Halkasch

Die 79-Jährige war gegen 13.13 Uhr auf der Poisentalstraße unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Opel Corsa verlor.

Infolgedessen kam sie von der Fahrbahn ab und donnerte gegen einen Metallzaun an einer Grundstückseinfahrt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Nachmittag erklärte.

Im Zuge des Unfalls wurde die Opel-Fahrerin verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Der Schaden am Grundstückszaun konnte noch nicht beziffert werden.