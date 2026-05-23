VW und Mitsubishi krachen zusammen: Drei Verletzte nach schwerem Unfall

1.393 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Heftiger Crash auf der Bundesstraße: Bei einem Verkehrsunfall in Wilsdruff wurde eine Person schwer verletzt.

Von Benjamin Richter

Wilsdruff - Heftiger Crash auf der B173: Bei einem Verkehrsunfall in Wilsdruff wurde eine Person schwer verletzt.

An beiden Autos entstand Totalschaden.
An beiden Autos entstand Totalschaden.  © Roland Halkasch

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der schwere Unfall am Samstagmorgen gegen 8.55 Uhr im Wilsdruffer Ortsteil Kesselsdorf.

Auf der Kreuzung B173 / S36 kollidierte ein VW Tiguan aus noch unbekannter Ursache mit einem auf der Bundesstraße fahrenden Mitsubishi ASX.

Nach dem Zusammenstoß schleuderte der Mitsubishi gegen einen Ampelmast. Vom Anhänger des VW löste sich die Ladung und eine größere Menge Pappen verteilte sich somit auf der Straße.

Leichen in Görlitz geborgen: Befürchtungen sind traurige Gewissheit
Görlitz Leichen in Görlitz geborgen: Befürchtungen sind traurige Gewissheit

Eine Person wurde schwer verletzt. Zwei weitere trugen leichte Verletzungen davon. Alle Beteiligten wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Nach ersten Erkenntnissen war die Ampelanlage ausgefallen, wodurch die Regelung durch Verkehrszeichen galt. Die Freiwillige Feuerwehr Wilsdruff sicherte die Unfallstelle ab und nahm ausgetretene Betriebsstoffe auf.

An beiden Autos entstand Totalschaden. Eine Ampel wurde bei dem Unfall beschädigt. Die Kreuzung war für mehrere Stunden gesperrt.

Der Mitsubishi schleuderte gegen einen Ampelmast, dieser wurde beschädigt.
Der Mitsubishi schleuderte gegen einen Ampelmast, dieser wurde beschädigt.  © Roland Halkasch

Laut Angaben der Polizei wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Nähere Angaben zur Unfallursache konnten noch nicht gemacht werden.

Titelfoto: Roland Halkasch

Mehr zum Thema Sachsen Unfall: