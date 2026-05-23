VW und Mitsubishi krachen zusammen: Drei Verletzte nach schwerem Unfall

Wilsdruff - Heftiger Crash auf der B173: Bei einem Verkehrsunfall in Wilsdruff wurde eine Person schwer verletzt.

An beiden Autos entstand Totalschaden. © Roland Halkasch

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der schwere Unfall am Samstagmorgen gegen 8.55 Uhr im Wilsdruffer Ortsteil Kesselsdorf.

Auf der Kreuzung B173 / S36 kollidierte ein VW Tiguan aus noch unbekannter Ursache mit einem auf der Bundesstraße fahrenden Mitsubishi ASX.

Nach dem Zusammenstoß schleuderte der Mitsubishi gegen einen Ampelmast. Vom Anhänger des VW löste sich die Ladung und eine größere Menge Pappen verteilte sich somit auf der Straße.

Eine Person wurde schwer verletzt. Zwei weitere trugen leichte Verletzungen davon. Alle Beteiligten wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Nach ersten Erkenntnissen war die Ampelanlage ausgefallen, wodurch die Regelung durch Verkehrszeichen galt. Die Freiwillige Feuerwehr Wilsdruff sicherte die Unfallstelle ab und nahm ausgetretene Betriebsstoffe auf.

An beiden Autos entstand Totalschaden. Eine Ampel wurde bei dem Unfall beschädigt. Die Kreuzung war für mehrere Stunden gesperrt.