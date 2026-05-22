Bundesstraße nach tödlichem Unfall voll gesperrt
Plauen - Ein 65-jähriger Opel-Fahrer ist tot! Auf der B92/Oelsnitzer Landstraße bei Plauen (Vogtlandkreis) ist es am Freitagnachmittag zu einem tragischen Unfall gekommen.
Der 65-Jährige war aus bislang unbekannten Gründen kurz vor 14 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum am Straßenrand geprallt.
Der Aufprall war so heftig, dass der Fahrer in dem Opel eingeklemmt wurde.
Die Feuerwehr befreite ihn aus dem Fahrzeug. Trotzdem erlag er kurze Zeit später seinen Verletzungen.
Das schreckliche Unglück passierte zwischen Oberlosa und der Anschlussstelle Plauen-Süd.
Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind seit dem frühen Nachmittag an der Unglücksstelle im Einsatz. Dafür wurde die Bundesstraße voll gesperrt. Wie die Stadt Plauen am Abend mitteilte, konnte die Sperrung nach 19 Uhr aufgehoben werden.
Erstmeldung: 22. Mai, 17.54 Uhr, zuletzt aktualisiert: 19.25 Uhr
Titelfoto: Ellen Liebner