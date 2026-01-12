Kreuzung nach Unfall voll gesperrt

Glauchau - Crash am Montagmorgen in Glauchau (Landkreis Zwickau )! Gegen 9.45 Uhr krachten auf der Kreuzung Schlachthofstraße/August-Bebel-Straße ein VW und ein Ford zusammen.

In Glauchau krachten am Montagmorgen ein VW und ein Ford zusammen. © Andreas Kretschel

Laut Polizei wollte der VW-Fahrer, der auf der August-Bebel-Straße in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße unterwegs war, in die Schlachthofstraße einbiegen.

Dabei kam es dann zur Kollision mit dem Ford.

Bei dem Unfall wurden laut Polizei drei Personen leicht verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.