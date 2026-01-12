Kreuzung nach Unfall voll gesperrt
Glauchau - Crash am Montagmorgen in Glauchau (Landkreis Zwickau)! Gegen 9.45 Uhr krachten auf der Kreuzung Schlachthofstraße/August-Bebel-Straße ein VW und ein Ford zusammen.
Laut Polizei wollte der VW-Fahrer, der auf der August-Bebel-Straße in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße unterwegs war, in die Schlachthofstraße einbiegen.
Dabei kam es dann zur Kollision mit dem Ford.
Bei dem Unfall wurden laut Polizei drei Personen leicht verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.
Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.
Zur Beräumung der Unfallstelle musste die Kreuzung kurzzeitig voll gesperrt werden. Gegen 11 Uhr konnte der Verkehr wieder rollen.
Erstmeldung: 12. Januar, 12.23 Uhr, zuletzt aktualisiert: 13.40 Uhr
Titelfoto: Andreas Kretschel