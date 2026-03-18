Kreuzungscrash in Mittelsachsen: Suzuki kracht mit Laster zusammen
Oederan - Heftiger Kreuzungscrash am Mittwochmorgen bei Oederan (Landkreis Mittelsachsen): Ein Suzuki krachte mit voller Wucht gegen einen Laster.
Der Unfall geschah gegen 7.15 Uhr auf der Kreuzung S203/S201.
Aus bisher unbekannter Ursache stieß der Suzuki seitlich mit einem Laster zusammen.
Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Kreuzungsbereich musste gesperrt werden.
Über Verletzte gibt es derzeit noch keine Informationen. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache. Durch die Sperrung der Kreuzung kam es am Mittwochmorgen zu Stau.
Titelfoto: Erik Frank Hoffmann