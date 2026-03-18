Kreuzungscrash in Mittelsachsen: Suzuki kracht mit Laster zusammen

Oederan - Heftiger Kreuzungscrash am Mittwochmorgen bei Oederan (Landkreis Mittelsachsen ): Ein Suzuki krachte mit voller Wucht gegen einen Laster.

Ein Suzuki kollidierte am Mittwochmorgen bei Oederan (Landkreis Mittelsachsen) mit einem Laster. Die Kreuzung musste kurzzeitig gesperrt werden. © Erik Frank Hoffmann

Der Unfall geschah gegen 7.15 Uhr auf der Kreuzung S203/S201.

Aus bisher unbekannter Ursache stieß der Suzuki seitlich mit einem Laster zusammen.

Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Kreuzungsbereich musste gesperrt werden.