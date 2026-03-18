Kreuzungscrash in Mittelsachsen: Suzuki kracht mit Laster zusammen

Auf der Kreuzung S203/S201 bei Oederan krachte am Mittwochmorgen ein Suzuki mit einem Laster zusammen.

Von Julian Winkler

Oederan - Heftiger Kreuzungscrash am Mittwochmorgen bei Oederan (Landkreis Mittelsachsen): Ein Suzuki krachte mit voller Wucht gegen einen Laster.

Ein Suzuki kollidierte am Mittwochmorgen bei Oederan (Landkreis Mittelsachsen) mit einem Laster. Die Kreuzung musste kurzzeitig gesperrt werden.
Ein Suzuki kollidierte am Mittwochmorgen bei Oederan (Landkreis Mittelsachsen) mit einem Laster. Die Kreuzung musste kurzzeitig gesperrt werden.  © Erik Frank Hoffmann

Der Unfall geschah gegen 7.15 Uhr auf der Kreuzung S203/S201.

Aus bisher unbekannter Ursache stieß der Suzuki seitlich mit einem Laster zusammen.

Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Kreuzungsbereich musste gesperrt werden.

Über Verletzte gibt es derzeit noch keine Informationen. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache. Durch die Sperrung der Kreuzung kam es am Mittwochmorgen zu Stau.

Titelfoto: Erik Frank Hoffmann

Mehr zum Thema Sachsen Unfall: