Lkw fährt mit aufgeklappter Kippmulde durch Tor: Mann stirbt bei Arbeits-Unfall

Wurzen - Ein Mann fuhr am Freitagmorgen mit seinem Lkw gegen eine Lagerhalle, woraufhin diese zum Teil einbrach und auf das Fahrzeug fiel. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Zeugen wurden befragt. Unklar ist, ob es sich um einen technischen Defekt handelte.

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten zu dem Gelände im Wurzener Ortsteil Dehnitz aus. © Medienportal-Grimma

Wie die Polizei erklärte, ist der Unfall gegen 7.30 Uhr in Wurzen-Dehnitz beim Ausfahren eines Lkw aus einer Entladehalle in der Straße Am Wachtelberg passiert.

Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle TAG24 bestätigte, musste der Fahrer aus seinem Lkw geborgen werden.

"Der Mann erlitt dabei schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle", so Polizeisprecherin Therese Leverenz. Auf Anfrage erklärte Ingolf Ulrich von der Landesdirektion, dass der Fassadeneinsturz wohl ausgelöst wurde, weil der Lkw mit aufgeklappter Kippmulde durch die Tordurchfahrt fuhr.

"Es wird ermittelt, ob es sich um einen technischen Defekt oder menschliches Fehlverhalten handelt."

Die genauen Hintergründe des Unfalls konnten bisher nicht abschließend geklärt werden. Die Landesdirektion Sachsen sowie die Kriminalpolizeiinspektion haben den Fall übernommen.