Lkw fährt mit aufgeklappter Kippmulde durch Tor: Mann stirbt bei Arbeits-Unfall
Wurzen - Ein Mann fuhr am Freitagmorgen mit seinem Lkw gegen eine Lagerhalle, woraufhin diese zum Teil einbrach und auf das Fahrzeug fiel. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Zeugen wurden befragt. Unklar ist, ob es sich um einen technischen Defekt handelte.
Wie die Polizei erklärte, ist der Unfall gegen 7.30 Uhr in Wurzen-Dehnitz beim Ausfahren eines Lkw aus einer Entladehalle in der Straße Am Wachtelberg passiert.
Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle TAG24 bestätigte, musste der Fahrer aus seinem Lkw geborgen werden.
"Der Mann erlitt dabei schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle", so Polizeisprecherin Therese Leverenz. Auf Anfrage erklärte Ingolf Ulrich von der Landesdirektion, dass der Fassadeneinsturz wohl ausgelöst wurde, weil der Lkw mit aufgeklappter Kippmulde durch die Tordurchfahrt fuhr.
"Es wird ermittelt, ob es sich um einen technischen Defekt oder menschliches Fehlverhalten handelt."
Die genauen Hintergründe des Unfalls konnten bisher nicht abschließend geklärt werden. Die Landesdirektion Sachsen sowie die Kriminalpolizeiinspektion haben den Fall übernommen.
Zeugenbefragung und Ermittlungsstand
Vor Ort wurden Zeugenbefragungen durchgeführt. Die Auswertung dazu steht noch aus.
Es werde auch wegen möglicher Verstöße gegen Arbeitsschutz- oder Sicherheitsvorschriften ermittelt.
Zum Umfang des Schadens hieß es: "Die Gebäudefront im Bereich der Halleneinfahrt ist eingestürzt. Mindestens eine weitere Hallenseite ist sichtbar deformiert."
Eine weitere Einsturzgefahr konnte bisher nicht ausgeschlossen werden, ein Sachverständiger ist am frühen Nachmittag vor Ort, um das Gebäude zu begutachten.
Neben Polizei und Rettungsdienst waren 11 Fahrzeuge der Feuerwehr und ein Fahrzeug des Technischen Hilfswerks (THW) im Einsatz. Zudem waren ein Rettungshubschrauber und ein Kran einer externen Firma aus Brandis vor Ort. Gegen 10.45 Uhr rückten die ersten Fahrzeuge wieder ab.
Erstmeldung 9.02 Uhr, zuletzt aktualisiert 14.27 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Medienportal-Grimma; Christian Grube